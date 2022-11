“Quale energia per il nostro futuro?” Nel focus di domani gli scenari macroeconomici e le iniziative del sistema Confindustria

Le imprese affrontano ogni giorno nuove sfide legate ai forti aumenti delle commodity energetiche. Confindustria Cuneo e Confindustria Piemonte organizzano un focus per fare il punto sugli attuali scenari macroeconomici a livello nazionale ed europeo e sulle iniziative portate avanti da Confindustria, con un approfondimento sulle azioni del territorio in questo ambito.

Quali scenari si troveranno ad affrontare le imprese nel medio e lungo periodo? Domani, giovedì 17 novembre, a partire dalle ore 10, proveranno a rispondere Aurelio Regina, Delegato Energia Confindustria e, da Bruxelles, Matteo Borsani, Direttore Affari Europei, per la Delegazione di Confindustria presso l’UE.

L’evento si inserisce in una serie di attività dedicate alle aziende associate per disporre di un quadro informativo il più ampio possibile utile a gestire meglio le strategie aziendali, vagliando tutte le opportunità per mantenere il miglior livello di competitività possibile.

Dopo i saluti istituzionali del presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay che delineerà i contorni dell’azione imprenditoriale a livello piemontese riguardo il caro energia, saranno condivise alcune esperienze del territorio riguardo alle azioni messe in campo per arginare il caro energia, dalla rimodulazione degli orari di lavoro, agli interventi per sostituire il combustibile utilizzato per una migliore efficienza energetica. Il delegato di Confindustria nazionale, Aurelio Regina, illustrerà le proposte che sono state portate ai tavoli di discussione del Governo e, partendo dal contesto nazionale, il Direttore Affari Europei, per la Delegazione di Confindustria presso l’UE Matteo Borsani condividerà il punto di vista del sistema Confindustriale sulle scelte e sulle importanti partite che si stanno giocando sulla politica energetica europea.

Concluderanno i lavori l’assessore Regionale all’Ambiente, Energia, Innovazione e Ricerca Matteo Marnati e il direttore della Direzione ambiente energia della Regione Stefania Crotta, che illustreranno le iniziative a favore delle imprese soprattutto riguardo all’efficienza energetica e alle fonti energetiche rinnovabili.

Per iscrizioni: www.confidustriacuneo.it/calendario