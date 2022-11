Anga, Luigi Saviolo vice presidente nazionale con delega all'Area Nord

Il vercellese Luigi Saviolo, dal 2019 presidente della sezione regionale Anga del Piemonte, affiancherà il neo presidente nazionale dell'Associazione giovani di Confagricoltura, in qualità di vice presidente con delega all'Area Nord.

E' l'esito delle elezioni che si sono svolte martedì 8 novembre, a Roma, per il rinnovo delle massime cariche dell’associazione riservata agli imprenditori under 40 di Confagricoltura.

Presidente nazionale e successore di Francesco Mastrandrea è Giovanni Gioia, palermitano, 30 anni, eletto lo scorso anno alla vice presidenza del Gruppo di lavoro lino e canapa del Copa Cogeca, organo che riunisce le associazioni di categoria a livello europeo.

Ad affiancarlo per i prossimi tre anni come vice presidente è stato chiamato appunto Saviolo, dal 2019 presidente della sezione regionale del Piemonte, titolare dell’azienda di famiglia che produce di riso da seme e organizzatore insieme con la compagine vercellese dei giovani agricoltori di cinque edizioni della “Fiera in Campo” a Caresanablot.

«Senza dubbio è un incarico che ricoprirò con discrezione e con molta responsabilità», ha affermato Saviolo appena eletto, ringraziando per la fiducia le sedi provinciali di Asti, Alessandria, Torino e Vercelli, presenti a Roma con alcuni dei componenti del direttivo.

Il neo vice presidente si è sempre dimostrato da sempre molto attivo sul territorio. Nelle scorse settimane ha incontrato l’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa per sensibilizzare la nostra Regione su diversi temi, quali la semplificazione della predisposizione delle domande del PSR e i tempi dell’attività di istruttoria delle pratiche che, se potessero essere ridotti, costituirebbero un grande vantaggio per le aziende agricole e per la stessa pubblica amministrazione. A livello europeo, invece, dallo scorso 2021 fa parte del Civil dialogue group sul riso in rappresentanza del Ceja.