Bra, Emanuela Mallamo nuovo presidente dello Juventus Official Fan Club

Nuovo presidente allo “Juventus Official Fan Club” di Bra. Si tratta di Emanuela Mallamo, 42 anni di Bra, che è stata votata ed eletta dall’assemblea del direttivo, riunitosi il 2 novembre scorso. Prende il posto del presidente uscente Carlo Cogno.

«Manuela è tifosissima della Juventus ed è ora chiamata a seguire le orme del papà “Nando”, che non è mai stato presidente, ma era il tutto fare per il Club, un vero pilastro venuto a mancare troppo presto», così ci ha detto Franco Canopale, referente del Club nato nel 1971 (Official dal 2000), che attualmente conta 193 tesserati.

In tutto il mondo i club della “Vecchia signora” sono poco meno di 550 in 69 diversi paesi e respirano aria di festa dopo il filotto di vittorie inanellato in campionato dalla squadra di Allegri, risalita in classifica fino al terzo posto.