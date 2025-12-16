Le spettacolari immagini di Prato Nevoso: caduti oltre 80 centimetri di neve in 12 ore [FOTO]

Nevicata di eccezionale intensità in corso a Prato Nevoso, dove nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 dicembre sono già caduti oltre 80 centimetri di neve fresca.
Le precipitazioni proseguono senza sosta e, secondo le previsioni meteorologiche, l’accumulo complessivo supererà abbondantemente il metro nel corso delle prossime ore.
Nelle foto di Matteo Fruttero le immagini che testimoniano un evento di portata straordinaria, che si tradurrà in una grande festa sci ai piedi: non solo è confermata l’apertura dello sci notturno nella serata di oggi, martedì 16 dicembre, ma - in via del tutto straordinaria - è stata inoltre programmata una data extra di sci sotto le stelle mercoledì 17 dicembre, offrendo così due notti consecutive con condizioni da sogno.
“Si tratta di una nevicata davvero importante, che ci permette di lavorare in condizioni ideali e di garantire un’esperienza sciistica di altissimo livello - dichiara Alberto Oliva, amministratore della Prato Nevoso SpA -. Abbiamo optato in tal senso per un’apertura straordinaria mercoledì, proprio per condividere con tutta la nostra utenza questo momento incredibile: un vero regalo per tutti gli appassionati”.