Ad Alba la collaborazione si fa musica tra classica e jazz

Venerdi 11 novembre a San Damiano d’Asti, un nutrito gruppo di giovani flautisti ha dato il via alla collaborazione stabile tra le classi di Flauto Traverso, previsto nel “Progetto Continuità” realizzato dall’Istituto Comprensivo “Quartiere Moretta” e dal Liceo Musicale “da Vinci” di Alba.



Ventisei alunni nella fascia d’età compresa tra la prima media e la quinta liceo hanno eseguito un repertorio tra il classico e jazz coordinati dai docenti prof.ssa Mariacarla Cantamessa e prof. Mario Valsania. I due docenti di flauto, amici da sempre e convinti sostenitori dell’importanza del far musica insieme, hanno lavorato con gli alunni delle due realtà scolastiche per realizzare questo importante traguardo. Il plauso va ai ragazzi , al loro entusiasmo a e alla loro Musica! Si ringraziano la Prof.ssa Fiammetta Piovano e per Simona Colonna, musicista instancabile e “Tambourin” d’eccezione.