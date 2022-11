Domani, 20 novembre alle 16,30 il maestro panificatore Fulvio Marino, divenuto famoso per le sue apparizioni su Rai 1 nel programma “E' sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici, sarà a Cuneo alla libreria Ippogrifo.

Il giovane mugnaio, presentato dal giornalista Gian Maria Aliberti Gerbotto, tra show cooking, ricette e consigli pratici su come cucinare la miglior pizza in casa e preparare il pane più buono, presenterà il suo nuovo libro “Pizza per tutti,” edito da Mondadori.