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Eventi | 14 aprile 2026, 13:01

Boves, tutto pronto per la grande festa di Sant'Isidoro: il programma

Ricco il calendario degli eventi in programma il 25 e il 26 aprile in frazione Rivoira

Boves, tutto pronto per la grande festa di Sant'Isidoro: il programma

Torna sabato 25 aprile la grande festa a Boves in frazione Rivoira in onore di Sant’Isidoro. 

L’appuntamento prenderà il via con l’annuale "S. Isidoro by night" tra fiumi di birra, divertimento e tanta musica con Dj Gabri Valle.

Domenica 26 alle ore 10 si terrà la santa messa e la consueta processione. 

Alle ore 13 tutti in bici con la passeggiata nella natura con tappe gustose. (Alle ore 11,30 inizio iscrizioni). 

Il priore è Enzo Maccario, i massari sono Claudio Bertaina e Stefano Pellegrino.

Gli eventi sono rivolti a tutta la cittadinanza. 

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