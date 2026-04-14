Boves, tutto pronto per la grande festa di Sant'Isidoro: il programma

Torna sabato 25 aprile la grande festa a Boves in frazione Rivoira in onore di Sant’Isidoro.

L’appuntamento prenderà il via con l’annuale "S. Isidoro by night" tra fiumi di birra, divertimento e tanta musica con Dj Gabri Valle.

Domenica 26 alle ore 10 si terrà la santa messa e la consueta processione.

Alle ore 13 tutti in bici con la passeggiata nella natura con tappe gustose. (Alle ore 11,30 inizio iscrizioni).

Il priore è Enzo Maccario, i massari sono Claudio Bertaina e Stefano Pellegrino.

Gli eventi sono rivolti a tutta la cittadinanza.