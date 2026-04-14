Alessio Bidoli e Bruno Canino in concerto a Busca con "L'Esprit Français: dal Salotto al Blues"

Due interpreti di fama internazionale, appartenenti a generazioni diverse ma con un filo conduttore che sancisce un sodalizio artistico di alto livello, la musica: il duo formato da Alessio Bidoli al violino e Bruno Canino al pianoforte, saranno protagonisti venerdì 24 aprile alle ore 21.00 al Teatro Civico di Busca. Il concerto, dal titolo “L’Esprit Français: dal Salotto al Blues”, accompagnerà il pubblico nella Francia tra Otto e Novecento attraverso le sonate di Poulenc, Saint-Saëns e Ravel.



“Lo straordinario pianista Bruno Canino, che ha fatto la storia del pianismo internazionale calcando i palchi più prestigiosi al mondo, si esibirà in formazione cameristica con il violinista Alessio Bidoli – spiega il presidente e direttore artistico Antonello Lerda -. Per chi è della mia generazione Canino è stato un faro con il suo modo di fare musica: appena si esibiva in Italia, noi studenti del Conservatorio facevamo le ‘macchinate’ per andarlo a sentire a Milano o a Torino. Oggi è uno splendido ultra novantenne con grandi progetti per il futuro, vero monumento della storia della musica”.



A maggio, la rassegna internazionale Musicaè, organizzata dall’Associazione Amici della Musica di Busca, proseguirà con altri importanti appuntamenti prima della stagione estiva: dal concerto dedicato ai Capricci di Paganini in versione per chitarra, a quello dell’Orchestra Barocca Academia Montis Regalis, fino al tradizionale concerto di fine anno del Conservatorio “Ghedini”, eccezionalmente insieme alle Corali torinesi Città di Rivoli e Goitre.



“I Capricci di Paganini, capolavoro originariamente composto per il violino, sarà proposto in una versione drammatizzata con un adattamento per chitarra, interpretato da due musicisti di grande impatto e virtuosismo accompagnati da una voce recitante. Una esibizione che metterà in luce il carattere diabolico e funambolico del compositore – racconta Lerda –. La rassegna proseguirà con due eccellenze del territorio: per la prima volta ospiteremo l’Orchestra Barocca dell’Academia Montis Regalis con la straordinaria soprano Arianna Vendittelli, una delle voci più autorevoli del repertorio barocco a livello internazionale. A seguire, dopo le Messa di Rossini, il Requiem di Verdi, i Carmina Burana e la nona sinfonia di Beethoven, torneranno l’orchestra e il coro del Conservatorio “Ghedini” di Cuneo per il tradizionale concerto di fine anno accademico. Il programma ci porterà nelle atmosfere di ?ajkovskij e Borodin, con la sesta Sinfonia “Patetica” e le Danze polovesiane in versione corale».



I concerti sono sostenuti dalla Città di Busca, da Sedamyl e dalla Regione Piemonte, con il patrocinio di Alpstream e dei Comuni di Busca, Cavallermaggiore, Dronero, Prazzo, Racconigi, Villafalletto,

Vottignasco e Provillar.



Info e prenotazioni

Per una migliore organizzazione dell’evento è gradita la prenotazione a partire da lunedì 20 aprile al numero 339 6013250, segreteria dell’associazione.

Ingresso libero con precedenza ai soci e alle prenotazioni fino ad esaurimento posti.

La prenotazione da diritto all’ingresso gratuito e al posto assegnato dall’organizzazione al momento.



Venerdì 24 Aprile 2026 ore 21.00

Teatro Civico, Busca

per la sezione “On stage le eccellenze”

Alessio Bidoli e Bruno Canino, violino e pianoforte

"L'Esprit Français: dal Salotto al Blues"

Musiche di Poulenc, Saint-Saëns e Ravel

Alessio Bidoli violino

Bruno Canino pianoforte



Programma

Francis Poulenc (1899–1963)

Sonata per violino e pianoforte FP 119

I. Allegro con fuoco

II. Intermezzo

III. Presto tragico



Maurice Ravel (1875 - 1937)

Sonata n. 2 in sol maggiore per violino e pianoforte

Allegretto (sol maggiore)

Blues. Moderato (la bemolle maggiore)

Perpetuum mobile. Allegro (sol maggiore)



Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Sonata in re minore per violino e pianoforte n. 1, op. 75

Allegro agitato

Adagio

Allegretto moderato

Allegro molto





Prossimi appuntamenti

Venerdì 8 Maggio 2026 - ore 21.00

Teatro Civico, Busca

per la sezione “On stage le eccellenze”

Paganini 3.0 La chitarra acustica reinventa i Capricci

Luca Allevi, chitarra – Mariano Gallizio, basso – Diego Ponzo, voce recitante



Sabato 16 Maggio 2026 - ore 21.00

Teatro Civico, Busca

per la sezione “On stage le eccellenze”

Un viaggio in Italia

Arianna Venditelli, soprano – Chiara Cattani, direttrice - Orchestra Barocca Academia Montis Regalis



Venerdì 29 Maggio 2026 - ore 21.00

Parrocchia Maria Vergine Assunta, Busca

per le sezioni “On stage le eccellenze” e “On air - Giovanissimi alla ribalta”

P. I. Tchaikovsky - Sinfonia n. 6 in si minore op. 74 "Patetica"

A. Borodin - Dall'opera "Il Principe Igor" Danze Polovesiane per coro e orchestra

Orchestra e coro del Conservatorio "F. M. Ghedini" - Corale "Città di Rivoli", direttore M° Massimo Peiretti - Coro "Goitre" di Torino, direttore M° Corrado Margutti - Direttore del concerto M° Gian Rosario Presutti