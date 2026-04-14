Grandi emozioni all’evento dell’Istituto Bonelli: scuola, imprese e istituzioni insieme per celebrare 160 anni di storia

Mattina carica di emozioni, memoria e visione per il futuro quella vissuta presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo ieri, venerdì 10 aprile, perchè l’Istituto Tecnico Commerciale “Andrea Bonelli” di Cuneo ha celebrato i suoi 160 anni di attività con un grande evento dedicato all’incontro tra scuola, imprese e istituzioni del territorio. Ad allietare e completare la magia dell’evento è stato anche l’intermezzo musicale del Coro dell’IIS Bianchi Virginio.

L’iniziativa ha riunito partner storici, rappresentanti delle istituzioni locali e del mondo produttivo, a testimonianza del forte legame che da sempre unisce l’istituto alla comunità e al tessuto economico cuneese. E’ stata un’occasione non solo celebrativa, ma anche di dialogo e confronto sulle prospettive della formazione e del lavoro.

Ad aprire l’evento e a dare il saluto di benvenuto è stata la Dirigente Scolastica, dott.ssa Sandra Bosco, che ha sottolineato come il Bonelli abbia saputo rinnovarsi nel tempo restando sempre fedele alla propria missione educativa: formare giovani competenti, consapevoli e pronti ad affrontare le sfide del mondo del lavoro. A seguire sono intervenute le istituzioni del territorio, a partire dalla Sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, che ha evidenziato il ruolo fondamentale della scuola nella crescita della comunità locale e nella costruzione di opportunità per le nuove generazioni. Sono poi arrivati i saluti dei rappresentanti della Fondazione CRC, della Camera di Commercio e dei vari membri del Made in Italy, tutti concordi nel riconoscere il valore della collaborazione tra sistema educativo e mondo produttivo.

Il programma dell’evento si è rivelato particolarmente ricco e articolato, con momenti di confronto tra scuola e imprese partner, premiazioni e testimonianze sul rapporto tra formazione e sviluppo economico del territorio. La vincitrice del Premio “Bonelliano dell’anno 2026”, Patrizia Mellano, nel suo racconto personale ha ripercorso il cammino che l’ha portata dai banchi del Bonelli alla direzione della Segreteria generale della Camera di Commercio. Il suo messaggio è stato chiaro: gli studenti devono cogliere ogni opportunità offerta dalla scuola, perché proprio in quelle occasioni si nascondono i semi del futuro. Inoltre, non devono arrendersi di fronte alle difficoltà, ma trasformarle in nuove occasioni di crescita.

Un ringraziamento speciale va alla prof.ssa Anna Maria Martini, che con generosità, dedizione e pazienza si è fatta carico di ogni passaggio organizzativo. Accanto a lei, il sostegno della Dirigente dott.ssa Sandra Bosco, che ha saputo credere fin dall’inizio nel valore dell’iniziativa, e ha supportato con fiducia l’impegnativa struttura operativa che ne ha reso possibile la realizzazione. Un lavoro corale, fatto di visione, impegno e responsabilità condivise, grazie al quale un progetto ambizioso ha potuto prendere forma e diventare realtà. La celebrazione dei 160 anni del Bonelli è stata molto più di un anniversario: è stato un momento simbolico che ha unito passato, presente, futuro e un traguardo importante che conferma il Bonelli come punto di riferimento educativo per Cuneo e per tutto il territorio.