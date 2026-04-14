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Alba e Langhe | 14 aprile 2026, 12:03

Cherasco, sabato 18 aprile inaugurazione della mostra fotografica di Flavio Russo

L'esposizione sarà sotto i portici delle vie centrali

Cherasco, sabato 18 aprile inaugurazione della mostra fotografica di Flavio Russo

Sarà inaugurata sabato 18 aprile, alle ore 11 nella Sala del Consiglio del Municipio, la mostra fotografica, esposta sotto i portici delle vie centrali di Cherasco, a cura di Flavio Russo. 

La terza Mostra delle memorie fotografiche cheraschesi ha per titolo: "Dai cassetti segreti": è composta da fotografie provenienti da diversi archivi familiari, quelli di Giuseppe Lanzardo, Marielis Boriano, Luciana Ciravegna, Giacomo Costamagna, Simonetta Delucis, Fabia e Francesca Fino, Beppe Merlo, Domenica Peisino, Nucci Russo, Assunta Tomatis.

«…alle nostre coscienze. Ci richiama al rispetto di chi, prima di noi, ha vissuto in questa Città e ce l’ha lasciata in dono. – scrive come premessa sul primo pannello Flavio Russo - Al rispetto, anche, delle cose che ne determinano la bellezza, e che, usate con intelligenza, possono e devono essere una risorsa. Tiene in mano il mondo, la storia. Chi la ignora non ha futuro». 

La rassegna è composta di 110 immagini relative a persone ed avvenimenti vissuti ed accaduti tra il 1890 e il 2000. Alcuni ritrovamenti si sono rivelati di estrema rarità e importanza, come ad esempio la processione "Del mortorio" a Sant'Iffredo, della quale non si avevano testimonianze. In ciascun pannello, oltre alla fotografia, è presente un commento esplicativo a cura di Flavio Russo, mentre i titoli in inglese sono stati realizzati da Cristina Povero.

«L’intento della mostra – commenta Mara Degiorgis consigliera delegata alla cultura - è quello di far rivivere i ricordi delle generazioni più anziane, riportando alla luce esperienze, tradizioni e frammenti di vita quotidiana che rischiano di andare perduti. Allo stesso tempo, si propone di trasmettere questo prezioso patrimonio ai ragazzi di oggi, creando un ponte tra passato e presente e favorendo un dialogo intergenerazionale capace di arricchire la memoria collettiva e rafforzare il senso di identità culturale».

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