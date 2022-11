Il campione paralimpico Daniele Cassioli, a Saluzzo “Insegna al cuore a vedere”

Il Lions Club Scarnafigi e Piana del Varaita è organizzatore dell'incontro con l’atleta paralimpico Daniele Cassioli, che si terrà mercoledì 23 novembre alle 18, presso il Monastero della Stella, a Saluzzo. Durante l’evento il campione presenterà il suo ultimo libro “Insegna al cuore a vedere”.

“Il bello è oltre la superficie delle cose” afferma Cassioli considerato il più forte sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi, con un medagliere di 25 ori mondiali, altrettanti ori europei e 39 titoli italiani, oltre ai record mondiali nelle tre discipline in cui gareggia, slalom, figure e salto. Medaglie che non può ammirare con gli occhi, perché è cieco dalla nascita, ma che sente con il cuore.

“Vedersi dentro è un’arte – continua - ma anche una disciplina da apprendere e un “muscolo” da allenare. Per arrivare a giocare a cuore libero e mente aperta la partita più importante: quella della vita".

Può un non vedente insegnare a chi vede come guardarsi dentro? Sì, "proprio chi vive al buio dalla nascita può diventare la miglior guida per imparare a vedere “oltre”.

"Perché la cecità interiore è un ostacolo molto più insidioso di quella degli occhi: rabbia, vittimismo, senso di colpa e frustrazione offuscano la nostra lucidità e ci impediscono di compiere le scelte davvero giuste per noi".

Cassioli porterà questi bellissimi messaggi, prima dell’incontro al Monastero della Stella, ai ragazzi delle elementari di Scarnafigi, sempre per iniziativa del Lions club locale, mercoledì mattina. L’atleta ha raccolto storie, esempi, riflessioni nate dalla sua esperienza personale di sportivo e di formatore per poi offrirle “non come un maestro che sale in cattedra ma come un amico che accompagna col sorriso in un percorso di crescita e consapevolezza".

Laureato in fisioterapia, è presidente di "Real Eyes Sport" associazione sportiva che avvicina i non vedenti allo sport, per la quale saranno raccolti fondi, durante la serata.

L'atleta che è inoltre membro di Giunta in quota atleti nel Comitato Italiano Paralimpico, è autore di “Il vento contro” (Deagostini) e del libro uscito nel 2022 “Insegna al cuore a vedere” (con Salvatore Vitellino, sempre DeAgostini) che porterà a Saluzzo, nella presentazione con il giornalista Doriano Mandrile.

Il club ringrazia il Monastero della Stella e la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Spa che hanno contribuito alla realizzazione dell’ evento.

Prenotazioni al 347.046.7775 o sul sito www.eventbrite.it (eventi a Saluzzo).