Saluzzo, piccole scout cercasi: ecco come aderire al gruppo Agesci “Saluzzo 1”

Il gruppo scout Agesci “Saluzzo 1” lancia una chiamata speciale in vista di settembre 2026 e dell’avvio del prossimo anno scoutistico: "cerchiamo bambine pronte a vivere un’avventura! Lo scoutismo è gioco, natura, amicizia. Ma è anche molto di più: è opportunità, svago, imparare a cavarsela, scoprire chi si è davvero. È sporcarsi le mani, ridere tanto, mettersi alla prova e trovare il proprio posto in un gruppo. Parole e immagini che, per essere capite davvero, vanno vissute".

"Da sempre, come capi scout di Saluzzo, crediamo nella coeducazione anche come strumento per contrastare il patriarcato e le discriminazioni di genere: bambine e bambini crescono insieme, condividendo esperienze, responsabilità e sfide, imparando il rispetto reciproco. Per mantenere questo equilibrio, oggi abbiamo bisogno soprattutto di nuove bambine, a partire dagli 8 anni (dalla terza elementare: prima non è possibile iscriversi).

In particolare, abbiamo disponibilità per alcune fasce d’età, con un’attenzione speciale alle più piccole: un’occasione preziosa per iniziare un percorso educativo ricco, stimolante e divertente. Nello specifico, per raggiungere la parità tra maschi e femmine, abbiamo le seguenti disponibilità per anno di nascita:

• nate nel 2018: 4-5 posti

• nate nel 2017: 2 posti

• nate nel 2016: 3 posti

• nate nel 2015: 1 posto

Per ragazze e ragazzi nati prima del 2015 si può contattare il gruppo scout Agesci “Saluzzo 1”. Al momento non c’è alcun posto per maschietti del 2015-16-17, ma è possibile segnalare i nominativi – è gratis – e se ci saranno dei posti liberi si verrà contattati".

"Lo scoutismo può essere uno spazio importante per chi ha bisogno, ad esempio, di nuovi stimoli, di regole chiare, di autonomia e di relazioni autentiche. Se pensi che questa possa essere l’avventura giusta, fatti avanti. Se conosci una bambina a cui gli scout potrebbero piacere, segnalalo. Se sei un’insegnante e hai in mente un’alunna che vedresti bene in questo percorso, parlane con i suoi genitori e fai loro conoscere questa opportunità. Aiutaci a diffondere la voce: parlane con amici, nonni, parenti, conoscenti. Fateci conoscere: è un servizio prezioso per noi e per tutta la comunità saluzzese. Noi siamo sempre pronti ad accogliervi. Intanto, segnate una data in agenda per chi desidera iscrivere bambine e bambini in lista d’attesa per ingressi futuri (non il prossimo autunno). Ci rivolgiamo a chi compie almeno 6 anni nell’anno in corso (nati nel 2020), che inizieranno la scuola primaria a settembre. Venerdì 29 maggio 2026 dalle 8 si possono mandare i messaggi. Possono inoltre iscriversi anche bambine e bambini che hanno già compiuto 5 anni entro il 30 settembre, se ammessi anticipatamente a scuola. Le richieste di iscrizione verranno gestite in ordine cronologico, come sempre e come segnalato sul nostro sito web".

Per bambine e bambini di età superiore ai 6 anni, la lista d’attesa è sempre aperta e, ogni anno, con l’avvio della scuola, il gruppo contatta gli ammessi (sempre a partire dagli 8 anni). Per presentare la richiesta, le famiglie possono compilare il modulo online: saluzzouno.it/info/iscrizione/