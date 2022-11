Saluzzo, debutta “Negozi in strada Black edition" domenica 27 novembre

"Siamo pronti per lanciare la prima edizione invernale di negozi in strada", che si terrà domenica 27 novembre dalle ore 9 a Saluzzo". Con queste parole la Confcommercio di Saluzzo e zona, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale, e con il patrocinio del comune di Saluzzo annuncia la "Negozi in strada - Black Edition" di domenica 27 novembre.

Saranno un centinaio i negozi aperti con bancarelle in strada e tante occasioni di shopping tutto il giorno dalle 9 alla sera, in una atmosfera che sarà già natalizia per l'accensione delle luci e installazione di Natale.

"Date le moltissime richieste pervenute, dopo il grande successo dell'edizione di settembre - riferiscono gli organizzatori - abbiamo pensato di creare una nuova edizione, che potesse avere, o almeno sperare, la stessa soddisfazione avuta mesi fa. Il primo riscontro positivo l'abbiamo ottenuto raggiungendo circa 100 attività aderenti che occuperanno gran parte del centro cittadino. La cosa importante è la totale gratuità dell'evento. Proprio in tal senso infatti, non è stato chiesto ai commercianti alcun tipo di contributo per l'adesione all'evento e nemmeno per l'occupazione del suolo pubblico, accollandoci così l'intero costo della manifestazione".

In occasione del Black friday infatti, dove moltissime attività soprattutto online, cercano di ribassare i prezzi, noi scendiamo in piazza, sotto i gazebo, seppur al freddo, cercando di combattere i colossi del web.

Lo facciamo donando ai clienti un sorriso, e non un pacco lasciato davanti al portone, lo facciamo facendo provare i capi e cercando la soluzione migliore per l'evento, lo facciamo consigliando e intuendo i gusti del cliente trasmettendo calore umano. L'idea è quella di portare avanti quelle che sono le molteplici occasioni in bancarella, cercando di dare una mano alle molte attività in forte difficoltà.

"E' un periodo difficile, ma non per questo possiamo stare a guardare senza fare nulla - riferisce il presidente Ascom Danilo Rinaudo - anzi a maggior ragione dobbiamo cercare di trovare soluzioni ed eventi che portino in tasca dei commercianti tutto il possibile. Saluzzo è un territorio che gode di ottime iniziative, come questa, che va ad inserirsi all'interno del ricco calendario del Comune di Saluzzo e che darà così il via al "Tuo Natale a Saluzzo".

"Grazie al risultato riscontrato nella scorsa edizione - dichiara Massimo Rea, presidente del CCN - abbiamo lavorato sulla stessa onda promozionale cercando di far arrivare l'evento anche fuori Saluzzo, un comune che merita di essere visitato e stiamo cercando di farlo capire tramite un grande lavoro di promozione territoriale".