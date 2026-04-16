Le fondazioni bancarie e il territorio: l’Istituto Denina ad un incontro formativo al Monastero della Stella

L’8 aprile nella suggestiva cornice del Monastero della Stella, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, le classi terze B, C, N dell’Istituto Denina hanno avuto l’opportunità di partecipare a un incontro di grande valore formativo con il Segretario Generale della Fondazione, Michele Scanavino. Tema centrale dell’incontro è stato il ruolo delle fondazioni bancarie nello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.

L’intervento si è aperto con un interessante excursus storico che ha ripercorso le origini della Cassa di Risparmio di Saluzzo, fondata nella seconda metà dell’Ottocento con l’obiettivo di promuovere il risparmio tra le classi popolari e sostenere l’economia locale. Come molte casse di risparmio italiane anche quella di Saluzzo ha attraversato profonde trasformazioni, soprattutto a partire dagli anni ’90, quando la riforma del sistema bancario (Legge Amato) ha portato alla separazione tra attività bancaria e attività filantropica. Da questo processo è nata la Fondazione, oggi impegnata esclusivamente in ambito sociale e culturale.

Particolare attenzione è stata dedicata alla distribuzione geografica delle fondazioni bancarie in Italia. Il Segretario Generale ha evidenziato come esse siano maggiormente concentrate nel Nord del Paese, dove storicamente si è sviluppato un sistema bancario più articolato e radicato. Questo ha consentito la creazione di patrimoni più consistenti, che oggi permettono interventi significativi a favore delle comunità locali.

Pur disponendo di un patrimonio inferiore rispetto ad altre fondazioni piemontesi, la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo si distingue per la vivacità e la varietà delle iniziative promosse. Numerosi sono infatti i progetti sostenuti nei settori dell’arte, dell’istruzione, della sanità e dello sport, con un’attenzione costante alle esigenze del territorio saluzzese. Un impegno concreto che testimonia come anche realtà di dimensioni più contenute possano avere un impatto rilevante sul benessere collettivo.

L’incontro si è caratterizzato per un dialogo aperto e stimolante: il Segretario Generale ha saputo affrontare con chiarezza e competenza temi economici e finanziari complessi, coinvolgendo attivamente gli studenti e rispondendo alle loro domande. Un momento di confronto prezioso, che ha contribuito ad avvicinare i giovani a realtà spesso percepite come lontane, ma in realtà profondamente radicate nella vita quotidiana del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di educazione civica ed economica promosso dall’Istituto Denina, confermando l’importanza del dialogo tra scuola e istituzioni locali. Un’esperienza significativa che ha permesso agli studenti di comprendere meglio il ruolo delle fondazioni bancarie e il loro contributo allo sviluppo della comunità.