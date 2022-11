La magia e i segreti dei giardini protagonisti a San Michele con l'architetto Arianna Tomatis

In una fredda serata autunnale, nel teatro "Piter Pecchenino" di San Michele Mondovì, gli “Amici dell’abc” hanno accolto l’architetto Arianna Tomatis, che ha saputo trasportare il pubblico presente in sala, e quanti hanno seguito la diretta online sui canali social, in un mondo fatto di bellezza e di armonia fra uomo e Natura.

Arianna Tomatis, monregalese, è un architetto del Paesaggio e, pur essendo molto giovane, ha già ottenuto diversi riconoscimenti. Nella serata di giovedì scorso ha illustrato alcuni dei suoi progetti, partendo da quello che, quest’anno, ha ricevuto il premio “La foglia d’oro del lago di Como”: un labirinto di bambù nel quale ci si perde, anche attraversando momenti di ombra, di smarrimento, come accade sia nella vita, sia nelle fiabe (l’ispirazione viene infatti da “Alice nel Paese delle Meraviglie”) per poi, alla fine, ritrovarsi trasformati: più consapevoli, magari anche migliori.

Il pubblico presente in sala, interessato e partecipe, ha potuto ammirare alcuni dei progetti di Arianna Tomatis e comprendere l’idea alla base delle diverse realizzazioni: i frattali, la spirale aurea, un ritorno al giardino/orto degli antichi monasteri, in un’ottica alquanto attuale di sostenibilità e rispetto per l’ambiente e quanto esso ci offre.

Proprio il rispetto per la Natura e per l’Uomo è una costante del lavoro di Arianna Tomatis, nella ricerca di un rapporto che sia armonioso, sostenibile e… bello.

Nel corso della serata infatti è emerso più volte chiaramente che la Natura e la sua Bellezza sono una cura per il corpo e un balsamo per lo spirito. Estremamente interessante è stato il discorso sui giardini terapeutici, che sarebbe bello poter approfondire, magari in un prossimo incontro.

Nel ringraziare ancora una volta Arianna Tomatis per aver accettato l’invito e avercifatto conoscere nuovi modi di pensare e vivere sia i giardini, sia il rapporto con l’ambiente, consigliamo a tutti di visitare il suo sito e, quando possibile, alcune delle sue realizzazioni.

