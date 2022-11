Nel monregalese torna la colletta alimentare

Sabato 26 novembre si svolgerà in oltre 11.000 punti vendita in tutta Italia, la 26esima edizione della Colletta Alimentare, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare e supportata da numerosi Enti, Associazioni, nonché sponsor privati e pubblici.



L’iniziativa interesserà anche tutti i maggiori centri della zona, in particolare per l’area Monregalese hanno aderito molti supermercati e negozi alimentari di: Mondovì, Villanova M.vì, San Michele M.vì, Vicoforte, Niella Tanaro, Ceva, Garessio, Ormea - per l’area Val Pesio: Peveragno e Chiusa di Pesio - per l’area Langhe: Bene Vagienna, Carrù, Clavesana, Dogliani, Lequio Tanaro e Trinità, coinvolgendo circa 350 volontari e numerose associazioni locali.

I punti vendita aderenti nella zona diocesana, sono i seguenti:

Area Monregalese

Mondovì - Villanova Mondovì

Mercatò Local (Via Rosa Bianca - Mondovì), Aldi (Via Delle Langhe, 2 - Mondovì), Mercatò (Via Cuneo, 21 - Mondovì), In’s (Via Cuneo - Mondovì), Lidl (Via Cesare Pavese - Mondovì), D+ (Via Trieste - Mondovì), OK Market (Sant'Anna Avagnina - Mondovì), Ipercoop (Mondovicino), D+ (Via Roccaforte – Villanova M.vì), IN'S (Via Torino – Villanova M.vì), Mercatò (Via Mondovì – Villanova M.vì)

Vicoforte – San Michele M.vì – Niella Tanaro

Alimentari mini market (piazza Carlo Emanuele I - Vicoforte), La Bicocca (Via F. Gallo, 15 - Vicoforte), La Bicocca (Via Nazionale, 13 – San Michele M.vì), Mini Market Da Elisa (Via XX Settembre - Niella Tanaro), Alimentari Da Melany (Via XX Settembre - Niella Tanaro), Alimentari Tiziana (Via XX Settembre - Niella Tanaro)

Ceva e Val Tanaro

Mercatò (Via M. Gatti, 14/A - Ceva), Conad (Loc. Malpotremo - Ceva), Ok Market (Via Consolata, 7 - Ceva), In's (Loc. San Bernardino - Ceva), Ok Market (Via Lepetit, 46 - Garessio), Alimentari Surizea (Via Cagna, 50 - Ormea), Alimentari Manassero (Piazza Libertà, 4 - Ormea)

Area Val Pesio

Ok Market (Via Filanda, 1 - Chiusa di Pesio), Maxisconto (Via San Giorgio, 24 - Peveragno), Alimentari da Fausto (piazza del Municipio - Peveragno), Despar-Fratelli Serra (Via degli Artigiani – Peveragno)

Area Langhe

OK Market (Via Roma, 4/6 - Bene Vagienna), Bella Market (Via Marconi,23/C - Bene Vagienna), In’s (via Langhe, 4 - Carrù), Unes (Viale Vittorio Veneto, 42 - Carrù), Mercatò Local (Via Circonvallazione, 6 – Carrù), La Butega (Via Madonna della neve, 20 - Clavesana), Mercatò (Via Torino, 120 - Dogliani), Mercatò Local (piazza Stazione, 8 - Dogliani), In’s (Via Generale Cappa, 41/a - Dogliani), Gulliver (Via Savona - Dogliani), Lo Spaventapasseri (Via Europa, 14 - Lequio Tanaro), Cuvee (Via Carlo Marro, 14 - Trinità)

In particolare nell’area Monregalese, il coinvolgimento vedrà attivi numerosi sodalizi locali, che ringraziamo sin da ora per la disponibilità: Protezione Civile ANA Mondovì, Gruppo Eventi e Manifestazioni (Ass. Naz. Alpini Mondovì), Volontari Alpini Monregalesi, gruppi Alpini locali di Villanova, Vicoforte, Niella Tanaro, Ceva, Garessio e Val Tanaro, Protezione Civile Comunale di Vicoforte e Niella Tanaro, Ass. Volontari Ospedalieri AVO, LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Mondovì), AGESCI (Scout), Leo Club Mondovì-Monregalese, Rotary Club e RotarAct Mondovì, numerosi volontari delle Parrocchie locali (Mondovì Ferrone-Santa Maria Maggiore, Mondovì Via Cuneo-Cuore Immacolato di Maria, Mondovì Piani di Breo-Piandellavalle-Borgato, Mondovì Sant’Anna Avagnina – Villanova, San Michele M.vì, Niella Tanaro, Ceva e Val Tanaro), i gruppi Caritas, i gruppi di Volontariato Vincenziano di Mondovì e di Villanova, San Michele e Ceva, oltre a numerosi volontari vari in forma privata.

Una coinvolgimento di Volontari, Associazioni, Gruppi, Parrocchie, Enti Benefici e sodalizi, che si sono uniti per fare “rete” e di donatori che vorranno offrire anche solo un pacchetto della loro spesa per i più bisognosi per un fine comune e unico: un segno importante e tangibile per l’aiuto verso i più bisognosi e la solidarietà verso il prossimo.

Vi aspettiamo Sabato 26 Novembre nei vari punti vendita!

Gli organizzatori della Colletta Alimentare 2022 per il Monregalese