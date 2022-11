Le 7 criptovalute da acquistare ora secondo gli esperti

Con l'aumento della volatilità in questi ultimi mesi e dopo le vicissitudini di FTX, può essere difficile determinare quali criptovalute sono destinate a far guadagnare e quali continueranno a precipitare.

Ecco un elenco di 7 criptovalute considerate tra i migliori investimenti oggi da parte degli esperti: tra queste spiccano Dash 2 Trade, IMPT, Calvaria e Tamadoge.

Le 7 migliori criptovalute da acquistare ora

Prima di entrare in un’analisi più approfondita, ecco un breve elenco delle criptovalute di cui parleremo.

Dash 2 Trade – Piattaforma di analisi delle criptovalute con indicatori sociali e un token di utilità

IMPT – Criptovaluta ecologica che aiuta a ridurre le emissioni di carbonio

Calvaria – Nuovo gioco di carte fantasy P2E con un enorme potenziale

Tamadoge – Meme coin P2E di tendenza con animali NFT

Solana – La piattaforma di smart contract in rapida crescita

ApeCoin – Grande resilienza durante l’inverno delle crypto

Polygon – Con transazioni quasi istantanee e grande scalabilità

Dash 2 Trade – Piattaforma di analisi delle criptovalute con indicatori sociali e un token di utilità

Dash 2 Trade è una piattaforma di trading crypto basata sull'analisi, che mette a disposizione alcune delle funzionalità più sofisticate del settore.

La piattaforma è stata creata dal team di Learn2Trade, una delle principali piattaforme di segnali di trading, con oltre 70.000 utenti mensili attivi.

Dash 2 Trade porta le informazioni sul mercato a un livello completamente nuovo, aiutando i trader, presenti sulla piattaforma, a massimizzare i loro profitti ed evitare investimenti rischiosi.

Per fare ciò, la piattaforma non si concentra esclusivamente sugli indicatori di analisi tecnica, ma introduce anche quelli sociali, basati su informazioni in tempo reale.

Sulla dashboard principale, i trader potranno servirsi di questi indicatori e venire a conoscenza di tutti gli aggiornamenti di mercato e delle notizie più importanti.

Inoltre, gli indicatori social aiutano a capire se un aumento dei prezzi è dovuto al sentiment positivo dei media o allo sviluppo effettivo del progetto.

D2T è il token nativo, che dovrà essere usato da tutti coloro che vogliono unirsi alla piattaforma e utilizzare le sue funzionalità.

Il progetto, in fase di prevendita, è riuscito a raccogliere finora 6,6 milioni di dollari. Man mano che avanza la prevendita il valore di D2T (attualmente a 0,0513 USDT) aumenta.

IMPT – Criptovaluta ecologica che aiuta a ridurre le emissioni di carbonio

IMPT è una delle criptovalute più green, basata su blockchain, che aiuta sia le aziende che i singoli utenti a fare la differenza nel mondo attraverso i crediti di carbonio.

Sfruttando questa tecnologia, IMPT ha trovato un modo per ridurre le emissioni di carbonio e quindi minimizzare gli effetti disastrosi del riscaldamento globale, dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento, ecc.

Finora ha collaborato con circa 25.000 marchi, comprese alcune delle aziende più influenti come Apple, Microsoft, Hugo Boss, Adidas, Levi's, GameStop e altre ancora.

I clienti che acquistano prodotti da queste aziende potranno guadagnare crediti di carbonio e poi ritirarli per ricevere NFT unici.

Nel complesso, IMPT è oggi uno dei rari asset che ruota attorno al salvataggio del pianeta e che unisce gli ambientalisti.

Attualmente siamo nella fase di prevendita 2, nella quale 1 IMPT è venduto al prezzo di $ 0,023: al termine di questa fase, il valore subirà un aumento.

Calvaria – Nuovo gioco di carte fantasy P2E con un enorme potenziale

Calvaria è il nuovo gioco crypto fantasy P2E, basato sulle carte, che sfrutta la rete Polygon per rivoluzionare il settore GameFi.

Il gioco ruota attorno alla raccolta di personaggi tramite carte NFT e al loro utilizzo in battaglia: i protagonisti provengono dalle tre città del gioco e ognuno ha poteri specifici.

Ma non basta possedere semplicemente le carte più potenti: occorre sviluppare le strategie migliori per sconfiggere gli avversari e vincere premi.

Giochi come Gods Unchained e Splinterlands hanno concetti simili. Calvaria, però,

è accessibile a tutti, infatti i giocatori possono facilmente scaricarlo sui propri telefoni o dispositivi desktop per partecipare. Non hanno bisogno di un crypto wallet e non devono obbligatoriamente spendere soldi per token o NFT.

Chi acquista token RIA o NFT, ne avrà la piena proprietà e potrà venderli sui mercati secondari in qualsiasi momento.

Detenere token RIA garantisce anche il potere di voto nella DAO, il che significa che il giocatore può contribuire a decidere il futuro di Calvaria.

La prevendita per i token RIA è attualmente attiva e nella fase 4: è già stato raccolto oltre $ 1,8 milioni di finanziamenti e con 1 USDT oggi si acquistano 40 RIA.

Tamadoge – Meme coin P2E di tendenza con animali NFT

Tamadoge è stato uno dei progetti di maggior successo del 2022 per vari motivi.

Per cominciare, il progetto ha raccolto 19 milioni di dollari durante la sua fase di prevendita, settimane prima del previsto. Successivamente è stato listato su diversi exchange, tra cui OKX, LBank, MEXC e BitMart.

Tamadoge è una meme coin con un gioco P2E, animali NFT e il proprio metaverso (Tamaverse). Inoltre, viene dotato di utilità nel mondo reale e di una tokenizzazione avanzata.

Il gioco P2E ruota attorno all'allevamento di animali NFT, che i giocatori, una volta cresciuti, possono utilizzare nelle battaglie. Chi vince le battaglie e riceve più punti Doge si accaparra i premi più prestigiosi.

A settembre, dopo essere stata listata su OKX, Tamadoge ha portato ai primi investitori un ROI del 2.000%. Ha superato l'obiettivo di $ 0,1 per alcuni giorni, ma poi è sceso di nuovo.

Secondo gli analisti, è solo questione di tempo prima che Tamadoge entri in un'altra bull run.

Solana: la piattaforma di smart contract in rapida crescita

Solana è una delle piattaforme di smart contract più avanzate del settore. Un enorme vantaggio di SOL è che i suoi sviluppatori lavorano continuamente per migliorare la rete e introdurre nuove funzionalità: DeFi, metaverso, Web3 e NFT nella blockchain.

Inoltre, Solana è diventata una rete di hosting per famosi asset crypto come STEPN, Samoyedcoin e Star Atlas.

ApeCoin – Grande resilienza durante l’inverno crypto

ApeCoin è stato lanciato nel bel mezzo del mercato ribassista, ma è comunque riuscito a rimanere resiliente e raggiungere un ATH di $ 39 ad aprile di quest’anno.

APE è collegato a BAYC e MAYC, due dei progetti NFT più popolari al mondo: questo fa sì che anche molte celebrità approvino il progetto, suscitando l’interesse dei trader.

Polygon: transazioni quasi istantanee e grande scalabilità

Polygon (MATIC) è una piattaforma crittografica che collega decine di blockchain basate su ETH ed è la più grande soluzione di scalabilità di livello 2 della rete Ethereum.

Gli esperti del settore lo chiamano spesso "Internet blockchain di Ethereum".

Da quando Polygon è stato lanciato, non ha mai subito cadute significative ed è sempre stato in grado di rialzarsi, cosa che rassicura gli investitori sul fatto che il progetto continuerà a crescere.

Alcuni mesi fa, gli sviluppatori hanno annunciato che Polygon sarà lanciato anche su altre blockchain, cosa che senza dubbio provocherà uno slancio rialzista e aumenterà il valore di MATIC.

Conclusione

Trovare le criptovalute pronte a esplodere non è mai facile, soprattutto quando ci troviamo di fronte a tanta volatilità del mercato.

Anche col bear market e dopo l’inaspettata crisi dell’exchange FTX non mancano i progetti che possono portare buoni risultati.

Ci sono token che sono attualmente in fase di prevendita (D2T, IMPT e RIA) il cui valore aumenta con l’avanzare della prevendita.