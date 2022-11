ACDA termina il piano interventi 2022: 42 cantieri in 31 comuni della Granda

Sono 42 i cantieri del piano investimenti 2022 terminati e rendicontati alla data del 31 ottobre ’22 per un importo totale di oltre 4.836.000 euro. I dati – predisposti dall’ing. Fabio Monaco, responsabile dall’Area Appalti e Lavori di Acda – riguardano interventi eseguiti negli scorsi mesi nei territori di 31 comuni.



Si tratta di estensioni e manutenzioni straordinarie di reti idriche e fognarie per 8.317 m, di manutenzioni al depuratore di Cuneo e di lavori di asfaltatura e ripristino strade.



Sette cantieri hanno interessato le aree colpite dall’alluvione del 2-3 ottobre 2020: sono stati eseguiti lavori di risanamento del collettore fognario nonché di ripristino di condotte fognarie nel comune di Limone, interventi su fosse imhoff e stazioni di sollevamento a Montaldo di Mondovì e Torre Mondovì e lavori sugli acquedotti a Bagnasco ed Ormea per un totale di oltre 900 mila euro.



Infine, oltre 650 mila euro – quasi interamente finanziati dall'otto percento riservato agli investimenti e miglioramenti nelle Unioni montane – sono stati impiegati per il miglioramento delle reti idriche e fognarie nei comuni di Bernezzo, Caraglio, Demonte, Pamparato Villar San Costanzo e Roccabruna.