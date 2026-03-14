L’impegno dell’associazione BRAdiParki di Bra in vista della Giornata Nazionale del Parkinson

Colpisce 10 milioni di persone nel mondo, e circa 250mila in Italia. Rappresenta la seconda malattia neurologica per diffusione, dopo l’Alzheimer. È la Malattia di Parkinson, patologia neurodegenerativa cronica, ad andamento progressivo, del sistema nervoso centrale.

In vista della Giornata Mondiale del Parkinson (che si celebra in tutto il mondo l'11 aprile, per omaggiare, nel giorno della sua nascita, il medico inglese James Parkinson che fu il primo a scoprire e descrivere gli effetti della patologia) l’associazione BRAdiParki aps di Bra rilancia il valore dello stare insieme come strumento terapeutico centrale nella gestione della malattia.

L’invito per tutti è al pranzo in programma domenica 22 marzo, alle ore 12.30, presso la sede del comitato di quartiere San Michele, a Bra, A seguire estrazioni della lotteria con ricchi premi. La quota di partecipazione è 25 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini fino a 10 anni.

Iscrizioni per il pranzo sino esaurimento posti entro il 15 marzo, scrivendo a bradiparki@gmail.com, oppure telefonando in orario 14-18 al numero 3394426363 (Vittoria). Detto ciò... prenotate e divertitevi!