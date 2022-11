Mobilità sostenibile: il Comune di Cuneo secondo classificato in Italia all'Urban Award 2022

La filosofia dell’amministrazione cuneese è quella di andare sempre più verso una mobilità sostenibile. Negli ultimi anni, con la creazione di decine di chilometri di piste ciclabili ed il conseguente incremento dell’uso delle due ruote Cuneo ha dimostrato di andare nella direzione giusta.

Ora anche il riconoscimento a livello nazionale. Il Comune di Cuneo si è aggiudicato, infatti, il secondo posto all’Urban Award 2022, Premio per la Mobilità Sostenibile.

Oggi (mercoledì 23 novembre) la premiazione in occasione della 39ª edizione dell’Assemblea generale Anci a Bergamo. A consegnare il riconoscimento all’amministrazione comunale è stata Ludovica Casellati, ideatrice del Premio, con Federica Cudini, Marketing Manager Italia Bosch eBike Systems.

A convincere la prestigiosa giuria della 6ª edizione di Urban Award ha contribuito il Cuneo Bike Festival pensato per rilanciare il progetto Bike to work, che durante l’anno coinvolge circa 600 persone, con 370mila km percorsi e un risparmio di oltre 56mila kg di CO2 e altre iniziative come il Bike to school, la pedalata My family Bike e il Fancy Women Bike Ride.

Primo classificato all’Urban Award 2022 è stato il Comune di Bergamo.