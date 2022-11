“Questo non è amore”: la Polizia di Stato in prima linea per l'eliminazione della violenza sulle donne

Nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore” che, come noto, ha lo scopo di informare, sensibilizzare ed aiutare i cittadini a far emergere eventuali situazioni di violenza di genere nonché affermare, contestualmente, il valore dei propri diritti e della dignità di ogni persona, la Questura ha organizzato due iniziative.

Giovedì 24 novembre 2022, alle ore 20.30, presso la Sala Gruppo Sportivo A.N.P.S., sita in questa via Felice Cavallotti n.10, si terrà un incontro pubblico, in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati, al fine di illustrare i profili e gli strumenti legali per contrastare la violenza sulle donne, al termine del quale verrà effettuata una dimostrazione di alcune tecniche di autodifesa a cura di istruttori qualificati appartenenti alla Polizia di Stato.





Venerdì 25 novembre 2022, nell’ambito della rassegna “8 marzo è tutto l’anno - Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, verrà realizzato, in questa piazza Galimberti, lato Tribunale, dalle ore 10.00, un punto informativo in partnership con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo ed in collaborazione con le Associazioni della Rete Antiviolenza.