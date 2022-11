Grande appuntamento con la musica sabato 3 dicembre alle ore 21 al Santuario Regina Pacis di Fontanelle a Boves , con il "Concerto Gospel". Si esibirà la Castagnole Community Choir che, per l'occasione, presenterà il loro nuovo cd "Thank you".

Un'iniziativa promossa in occasione del centenario dalla posa della prima pietra del Santuario Regina Pacis.