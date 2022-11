I volontari di IllumiNatale: "Noi siamo pronti!"

Si è svolta ieri sera, venerdì 25 novembre, la riunione formativa alla quale hanno partecipato i volontari che si dedicheranno alla buona riuscita dell’evento IllumiNatale a Cuneo, in programma dal prossimo giovedì 1° dicembre e si concluderà domenica 8 gennaio 2023.

Presente la sindaca Patrizia Manassero che, oltre a ringraziare le persone presenti per l’impegno che dimostreranno a favore della città di Cuneo, ha ribadito che "… si può fare IllumiNatale senza sperperare energia. L’utilizzo delle nuove tecnologie con luci a LED ci consentono di risparmiare. Verrà ridotto il tempo di accensione che sarà dalle 17:00 alle 22:00, invece che dalle 16:00 alle 2:00 come lo scorso anno. Quest’anno non verrà stampato alcun programma cartaceo, sì lavorerà tutto in digitale".

Si inizia giovedì 1° dicembre alle ore 16:00 nel Salone d’Onore del Municipio, con il convegno “L’energia della rinascita – l'autosufficienza energetica è possibile?”

Nel convegno verranno affrontate le seguenti tematiche

· Caro energia: quadro di riferimento, impatto sulle attività pubbliche, commerciali, e imprenditoriali e prospettive future

· Ricorso a fonti rinnovabili: una risposta “veloce” al problema energetico?

· Il ruolo chiave del risparmio energetico

· Le Comunità Energetiche: quali opportunità concrete?

· Il ruolo delle ESC (Energy Service Companies)

· Autoproduzione di energia per PA e per privati: qualche esempio concreto

Parteciperanno: Bongioanni Caldaie (Pompe di calore e sistemi ibridi), ACDA (Efficienza energetica), Sportello Europa e Europe Direct Cuneo (Il risparmio energetico da una prospettiva europea nell’esperienza di URBACT NPTI), Iren (Nuova illuminazione pubblica a Cuneo), Fondazione CRC (Le comunità energetiche rinnovabili).

Modera: Dott. Giuseppe Delfino, A.D. ACDA

Successivamente alle ore 18:00 in Largo Audiffredi, sarà possibile assistere allo spettacolo “Vibrazioni di luce” - Spettacolo di danza della scuola di danza “Danzicherie” sul tema della rigenerazione energetica.

Alle ore 18:30 sempre in Largo Audiffredi assisteremo all’accensione dell’ALBERO DELLA VITA.

Accensione dell’albero della vita alimentato a pannelli fotovoltaici, il simbolo di questo Natale all’insegna del risparmio energetico.

E’ possibile consultare tutti gli eventi di Illuminatale 2022 sul sito internet https://www.cuneoilluminata.eu/