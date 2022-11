Vernante pronta alla stagione invernale: domenica via alla pista di pattinaggio e al calendario di eventi

Il territorio di Vernante è ufficialmente pronto per accogliere il periodo invernale e natalizio, e i tanti eventi che (come da tradizione) lo carattizzano.



Il vero e proprio 'taglio del nastro' ideale si terrà domenica 27 novembre: per tutto il giorno avranno luogo nel centro del paese mercatini natalizi con degustazioni di prodotti tipici grazie alla consulta giovanile e il gruppo 'Addobbi e mestieri' e le attività di 'AmbientaMI', laboratorio musicale realizzato da Prismadanza per i ragazzi dai 7 ai 13 anni: nel pomeriggio Prismadanza realizzerà esibizioni diffuse degli allievi della propria scuola di musica e uno spettacolo itinerante a tema natalizio.



Contestualmente, si terrà anche la presentazione al pubblico delle piste da sci Palanfrè e Muntas, e delle attività di 'sleddog' (da realizzarsi, ovviamente, neve permettendo).



"Con i mercatini organizzati per le strade del paese intendiamo lanciare la stagione invernale vera e propria del nostro Comune - ha detto il sindaco di Vernante Gian Piero Dalmasso - . Siamo davvero molto orgogliosi di poter offrire e contribuire a offrire tutti questi servizi a favore della comunità, degli esercenti, dei visitatori e dei turisti nonostante le difficoltà del periodo".



'Vernante on ice': il divertimento invernale corre sui pattini

Ma domenica sarà anche l'occasione perfetta per lanciare la nuova pista di pattinaggio che trova luogo in piazza dell'Ala: venti metri per dodici di puro divertimento le cui operazioni di installazione sono state concluse nella mattinata di oggi, venerdì 25 novembre.



'Vernante on ice' aprirà tutti i giorni, con i seguenti orari:

Dal lunedì al giovedì 15-19.30

Venerdì 15.30-23

Sabato 10.30-13 e 14.30-23

Domenica 10.30-19.30

Festività 10.30-23



"Siamo molto legati al territorio del paese e alla sua comunità, e crediamo fortemente nella sua promozione - ha detto Lorenzo Manfredini, ideatore e gestore della pista e, con la famiglia, promotore da diverse generazioni del Luna Park per la festa dell'Assunta a Vernante - . Quest'inverno abbiamo deciso di portare la pista di pattinaggio su ghiaccio, alla quale cogliamo l'occasione per invitare grandi e piccini".