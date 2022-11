L'istituto Arimondi Eula e la certificazione di lingua latina

Il latino non è una lingua morta. Al contrario, può ancora aprire infinite possibilità.

Lo sanno bene i ragazzi e le ragazze degli indirizzi liceali dell’Istituto Arimondi-Eula delle sedi di Savigliano e di Racconigi che per la prima volta durante quest’anno scolastico potranno conseguire una certificazione di lingua latina. Da qualche tempo infatti è possibile sostenere esami che mirano a verificare le competenze degli studenti nelle lingue classiche, sul modello delle certificazioni delle lingue straniere moderne. Il latino, spesso considerata una lingua complessa e poco utile, può ancora oggi dirci qualcosa sia sul nostro passato, sia sul nostro presente. Sarà quindi un’occasione per i ragazzi, guidati opportunamente dai docenti, per poter riflettere sulle strutture di questa lingua che racchiude le basi del nostro patrimonio non solo linguistico, ma anche e soprattutto culturale ed umano.

Inoltre, esattamente come le certificazioni delle lingue straniere, sarà un’occasione per arricchire il proprio curriculum vitae. Conseguire una certificazione nelle lingue classiche potrà dimostrare, nel mondo del lavoro, di possedere capacità logiche, di risolvere problemi e di pensare in modo divergente, qualità richieste da molte aziende.

Un nuovo arricchente e qualificante progetto che va ad arricchire l’offerta formativa della scuola.

Porte aperte liceo Arimondi, piazza Baralis n. 4 SAVIGLIANO

Corsi di

LICEO CLASSICO, LICEO SCIENTIFICO, LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE

sabato 03/12/22 ore 14.30-18.00

venerdì 13/01/23 ore 17.00-19.00

lezioni pomeridiane 14/12/22 ore 15

per appuntamenti e informazioni orienta.saviglianolicei@arimondieula.edu.it

Porte aperte Racconigi, piazza Muzzone n. 6 RACCONIGI

Corsi di LICEO SCIENTIFICO

sabato 17/12/22 ore 14.30-18.00

sabato 14/01/23 ore 14.30-18.00

Laboratori a scuola sede di Racconigi sabato 17.12.2022 ore 8.00-12.00

per appuntamenti e informazioni orienta.racconigi@arimondieula.edu.it