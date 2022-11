La casa sta diventando un bene di lusso anche per chi lavora

Il SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari) con la CGIL di Cuneo e con la partecipazione della Fillea CGIL e dello Spi CGIL, organizza un convegno, a Cuneo presso la sala CDT dell'Istituto Storico della Resistenza in Largo Barale 1, dal titolo: “Una casa per tutti utopia o impresa impossibile?”

Per la CGIL il sostegno al bisogno primario della casa deve tradursi in un incremento dell'edilizia pubblica e sociale a saldo zero nel consumo del suolo.

I lavori saranno il prossimo 1 dicembre alle ore 10 con una introduzione del Segretario Generale della CGIL cuneese Davide Masera, proseguiranno con un dibattito sulla “riqualificazione urbana come volano per l'occupazione e lavoro di qualità tra Nicola Gagino Segretario Generale della Fillea CGIL di Cuneo e Gabriele Gazzano Presidente Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili di Confindustria).

Proseguiranno con un intervento del Segretario dei Pensionati della CGIL Gianbattista Panero sulle esigenze e risorse del territorio cuneese e poi con Dani Giuge Segretaria del Sunia cuneese sulle problematiche abitative.

Interverranno sulla povertà abitativa e il ruolo dell'ente pubblico Marco Buttieri vice Presidente ATC Piemonte sud e la Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero. Ha garantito la sua presenza Francesco Balocco Consigliere ATC Piemonte Sud.

Concluderà i lavori il Segretario Generale Nazionale del Sunia Stefano Chiappelli.