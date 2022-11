Gestore cercasi per la seggiovia di Crissolo: "Bastano mille euro"

L'Amministrazione comunale di Crissolo ha pubblicato all’albo pretorio un avviso al fine di acquisire manifestazioni di interesse finalizzate alla concessione d'uso della seggiovia biposto “Monviso” e delle strutture annesse quali le stazioni di monte e valle, l’impianto di innevamento artificiale e le varie pertinenze per 3 anni (+ 3) a decorrere dalla data di stipula della concessione.



Al concessionario viene richiesto un canone di concessione di almeno 1.000 euro annui, con offerta in aumento e per tutto il periodo di affidamento dovrà garantire il corretto utilizzo e la buona conservazione dei beni sopra descritti nel solco del calendario di apertura approvato dalla Giunta Comunale.



Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti singoli (imprese individuali, società commerciali, società cooperative, associazioni), consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese costituiti o costituendi, che: possiedano i requisiti morali e professionali per le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, ottemperino ai criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblico esercizio ed attestino esperienze precedenti nella conduzione di un esercizio pubblico.

Gli interessati devono inviare il plico chiuso, a mezzo PEC inviata a comune.crissolo@pec.it o depositarlo direttamente al protocollo comunale, entro le ore 12.30 del 30 novembre prossimo.



Questa – secondo la ricostruzione arrivata dal Comune – l’intensa cronistoria dei fatti riguardanti la gestione dell'impianto dal giugno scorso ad oggi.

• 13 giugno 2022: Gabriele Genre comunica al Comune l’immediata e unilaterale decisione della Sipre di voler cessare la gestione di tutti gli impianti di risalita e delle strutture annesse;

• 14 giugno 2022: l’ingegner Degioanni comunica che la seggiovia, per poter aprire e funzionare, necessita di una revisione quinquennale;

• 6 luglio 2022: il Consiglio Comunale prende atto della cessazione unilaterale della Sipre;

• 10 agosto 2022: Gabriele Genre comunica al Comune le proprie dimissioni da caposervizio della seggiovia;

• 27 settembre 2022: per 5.078 euro il Comune affida l’incarico all’ingegner Bor (su richiesta dei legali della Sipre che hanno proposto il ricorso a un professionista lontano dalle parti) di assisterlo nella procedura di recesso inoltrata dalla Sipre per la verifica dello stato degli impianti e la valutazione degli stessi;

• 27 settembre 2022: spendendo 1.600 euro il Comune affida all’ingegner Rancati la predisposizione di un fascicolo tecnico di candidatura per la revisione quinquennale di candidatura per la revisione quinquennale della seggiovia;

• 14 ottobre 2022: viene redatto il verbale di riconsegna al Comune della seggiovia “Monviso” da parte della Sipre di Gabriele Genre;

• 28 ottobre 2022: il Comune prende in carico la seggiovia “Monviso” e assegna al sindaco la comunicazione ad “Ansfisa” per il rinnovo delle dovute autorizzazioni;

• 28 ottobre 2022: il Comune stanzia 110.000 euro attinti al proprio bilancio in favore degli impianti;

• 3 novembre 2022: Gianluca Tonassa viene nominato dal Comune caposervizio della seggiovia. Dovrà occuparsi anche dei lavori di collaudo della seggiovia;

• 18 novembre 2022: il Comune pubblica un avviso al fine di acquisire manifestazioni di interesse finalizzate alla concessione d'uso della seggiovia biposto “Monviso” e delle strutture annesse

• 21 novembre 2022: la Ditta Borgogno Impianti Elettrici presenta il proprio preventivo per i lavori di revisione della seggiovia, per un importo di circa 50 mila euro;

• 23 novembre 2022: tramite affidamento diretto il Comunica incarica la Ditta Borgogno di occuparsi della revisione della seggiovia, che per Legge deve avvenire entro 76 giorni, meteo e lunghe attese dei pezzi necessari permettendo.



Nel frattempo il Comune continua a guardare e a investire sul turismo: 135.000 sono stati stanziati per finanziare una nuova area camper, 10.000 per la realizzazione di un percorso da coprirsi con ai piedi sci e pelli di foca oppure ciaspole (bike in estate) con annesso “parco giochi” e noleggio bob, in collaborazione con il Comune di Oncino ed 83.000 per la nuova partenza della seggiovia.



Sul fronte impianti il Comune ha partecipato a un bando regionale di 1.600.000 euro, mentre gli 800.000 euro stanziati da tempo per il raddoppio della seggiovia parrebbero essere ancora a disposizione del Comune di Crissolo.