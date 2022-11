Sarà una “Indimenticabile notte” al Teatro del Marchesato di Saluzzo

Sarà una “Indimenticabile notte"(titolo dello spettacolo) quella sul palcoscenico del Teatro del Marchesato, dove va in scena da venerdì 2 dicembre (alle 21), di e con la regia di Ugo Rizzato, la commedia che accompagna al Natale con allegria.

Secondo spettacolo della stagione del piccolo stabile di piazza Vineis, 11 sarà in replica sabato 3 dicembre, venerdì 9 e sabato 10 dicembre, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 dicembre sempre alle 21.

“Il mondo è folle e folle è l’amore”, questo ci suggerisce Shakespeare nella sua infinita e grande saggezza lirica – commenta Rizzato - Come nella commedia “Sogno di una notte di mezza estate”, la notte, per Virginio è stata magica, ma i sogni a volte possono trasformarsi in incubi, se al risveglio dopo una folle notte d'amore ti sei innamorato di una bellissima donna appena conosciuta ma il tuo destino sarebbe di sposarne un'altra".

Il dolcissimo sogno della notte appena trascorsa è parzialmente svanito nei vapori alcolici della festa mentre tutto si trasforma in una gara a chi riuscirà a nascondere e soprattutto ad aiutare Virginio a far sì che Berenice, la futura moglie, non scopra il tradimento e, soprattutto, sarà ancora convinto della scelta?.

La velocità di battuta sarà il metro per salvare le apparenze. Riusciranno i protagonisti di questa divertente commedia degli equivoci, ispirata ai grandi classici del vaudeville di fine Ottocento, a risolvere la questione senza causare troppi danni?

Oppure il fato deciderà per essi?.ù

In scena Ugo Rizzato, Ilaria Ferrero, Gabriella Molineri, Marino Felice Galizio, Francesca Luciano, Nardo Lionello, Giorgio Lusso e Roberta Ramundi.

Regia di Ugo Rizzato, luci e suoni di Franco Carletti, scenografie di Ugo Rizzato e Marino Felice Galizio. Aiuto regia Lionello Nardo.

Il biglietto d’ingresso è di 8 euro intero e 5 euro ridotto under 18.

Per informazioni e prenotazioni via mail a: teatro.marchesato@gmail.com o contattare il numero, anche su WhatsApp 3336979063.

Info sul sito www.teatrodelmarchesato.it o sulle pagine social Facebook e Instagram.