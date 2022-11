Cuneo: sul bilancio preventivo e l'ultima variazione del 2022 il consiglio dice 'sì'

Sono stati approvati dal consiglio comunale di Cuneo la nuova salvaguardia degli equilibri di bilancio per il preventivo 2022-2024 e l’ultima variazione di bilancio dell’anno: entrambe le misure hanno raccolto 22 voti favorevoli, la maggioranza.



A presentare gli elementi significativi dei due documenti l’assessore al bilancio Valter Fantino: “Tra le entrate si possono contare 900.000 euro di tributi, una maggiorazione di 38.000 euro al fondo di solidarietà e un trasferimento da 160.000 euro per il decreto ‘Aiuti Ter’. Tra quelle extratributarie, invece, contiamo 80.000 euro di canone unico e la conferma dei proventi dalle concessioni edilizie per 2.600.000 euro”.



“Tra le voci di spesa, invece, sono da sottolineare 500.000 euro per maggiori oneri di spesa relativamente all’energia elettrica” ha aggiunto ancora l’assessore, indicando inoltre un risparmio di 388.000 euro nell’attività di pulizia dalla neve e le voci relative alla copertura di Illuminatale (50.000 euro), la ristrutturazione della caserma Piglione (170.000 euro) e due tranche da 13.000 e 30.000 euro relative alla ristrutturazione del campo sportivo di Cerialdo.



Fantino ha ringraziato gli uffici, il dottor Carlo Tirelli e i membri dell’organo di revisione dei conti: “Tutti stanno lavorando e hanno lavorato per permettere alla macchina comunale di lavorare con estrema puntualità”.