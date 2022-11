Cuneo, aggredisce due addetti del Circo Medini e semina il panico in un vicino supermercato

E’ stato fermato dai Carabinieri il giovane che nella mattinata di oggi, nella zona di piazza della Costituzione, si è reso protagonista di un’aggressione sulla quale sono al momento in corso attività di indagine da parte dei militari della Compagnia di Cuneo.

L’uomo, residente in zona, conosciuto come persona dal profilo problematico, sarebbe entrato nell’area nella quale sono in corso di allestimento i tendoni del Circo Peppino Medini. Qui si è procurato una spranga di ferro. Al tentativo di due addetti di disarmarlo, si sarebbe quindi scagliato con violenza contro di loro. Uno dei due avrebbe così rimediato un morso a una mano, mentre l’altro sarebbe stato colpito con un oggetto appuntito, del quale l'aggressore si sarebbe poi liberato, rimediando lievi ferite.

Prima ancora che i due addetti del circo venissero soccorsi dal personale del 118 chiamato sul posto, l’aggressore si era dato alla fuga trovando riparo all’interno del supermercato Mercatò Local presente a breve distanza. E’ stato quindi fermato dai militari dell’Arma e condotto in caserma. dove si sta anche verificando se prima dell’increscioso fatto il giovane abbia messo in atto altri gesti sconclusionati, quali la devastazione di un negozio e l’aggressione a un’anziana, spintonata senza motivo sotto i vicini portici.