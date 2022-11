Strada chiusa per incidente tra frazione Spinetta di Cuneo e Peveragno

Strada momentaneamente chiusa tra la frazione Spinetta di Cuneo e Peveragno per un incidente che, nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 30 novembre, ha coinvolto due automobili, andate a scontrarsi lungo la Strada Provinciale 5 per ragioni ora in corso di accertamento.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cuneo, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.