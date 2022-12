Stesso marchio, ma prezzi diversi: "Perchè a Fossano il rifornimento costa di più che ad Alba o Cuneo?"

Ho notato che esistono impianti con prezzi sempre più bassi di altri, ritengo sia legato al volume di vendita che porta a contratti vantaggiosi, ma la mia ricerca è stata di prezzo medio per comune. Sono in auto per lavoro in tutta la provincia quindi la cosa mi è balzata all’occhio al punto che in alcuni tratti ho smesso anche di guardare il prezzo al litro perchè tanto so che 10 km dopo troverò sicuramente un prezzo inferiore....ma perchè? Geograficamente non ha senso, portare gasolio ad Alba costa più che a Fossano per questioni di autostrada. Simpatia? Alba ha i tartufi e Fossano no quindi uno più bello dell’altro? Credo una logica ci sia in fondo.