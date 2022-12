Come organizzare un matrimonio solidale in 4 step

Siete alle prese con i preparativi per il vostro matrimonio da favola e vi piacerebbe organizzare delle nozze solidali, in modo da rispettare quella che è la tendenza del momento e nel contempo fare del bene nei confronti di chi ne ha maggiormente bisogno? Si tratta sicuramente di un’ottima idea, anche perché al giorno d’oggi le opzioni a disposizione per chi vuole un matrimonio solidale sono moltissime: dalle bomboniere alle partecipazioni, dalla lista nozze alla location.

Vediamo dunque insieme come organizzare un matrimonio solidale in 5 step.

#1 Le bomboniere solidali

Di bomboniere solidali per matrimonio al giorno d’oggi se ne possono trovare moltissime in commercio, di tutte le tipologie e in grado di assecondare qualsiasi gusto estetico. D’altronde, le bomboniere solidali non hanno nulla di diverso rispetto ai portaconfetti tradizionali, che si possono acquistare presso qualsiasi negozio specializzato. L’unica cosa che cambia è l’utilizzo che viene fatto del denaro ricavato dalla vendita, perché nel caso delle bomboniere solidali questo viene interamente utilizzato per finanziare i progetti umanitari di un’organizzazione non governativa. Un dettaglio decisamente importante. Tra le organizzazioni che vendono bomboniere solidali oggi troviamo Save the Children, che offre la possibilità di ordinare i portaconfetti direttamente online ed aiutare così i bambini meno fortunati in Italia e nel mondo.

#2 Le partecipazioni solidali

Al giorno d’oggi anche le partecipazioni si possono scegliere solidali: alcune organizzazioni, come Save the Children ad esempio, offrono la possibilità di ordinare direttamente online varie tipologie di inviti per matrimonio. Si possono scegliere la carta, il formato e la personalizzazione desiderata, dunque sono simili in tutto e per tutto alle classiche partecipazioni. Anche in questo caso però, agli ospiti arriva un messaggio importante che attesta il nobile gesto che si è compiuto. Scegliendo gli inviti solidali infatti si contribuisce a fornire un aiuto concreto ai bambini che ne hanno più bisogno.

#3 La lista nozze solidale

Se volete organizzare un matrimonio solidale e non avete bisogno di grandi regali perché sostanzialmente avete già tutto quello che vi occorre, allora potete prendere in considerazione anche la lista nozze solidale. La si apre comodamente online, sul portale dedicato di Save the Children, e non bisogna fare altro che condividere il link con amici e parenti. Questi possono collegarsi in qualsiasi momento al sito web e scegliere quale regalo solidale acquistare, compiendo un gesto di beneficenza e nel contempo risparmiando moltissimo tempo nella scelta del dono di nozze.

#4 La location solidale

Anche la location può essere perfettamente in linea con i valori di un matrimonio solidale. Al giorno d’oggi infatti esistono associazioni che mettono a disposizione alcuni spazi per organizzare rinfreschi e banchetti e che utilizzano il ricavato dell’affitto per finanziare progetti umanitari. Ancora, ci sono diverse cooperative sociali che si possono sostenere scegliendo di organizzare il proprio matrimonio presso la loro location oppure chiedendo il servizio di catering. Se dunque si vuole compiere un gesto solidale, anche nella scelta del luogo ci si può sbizzarrire e si trovano oggi soluzioni perfette per tutti i gusti.