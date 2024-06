Distacco controllato delle rocce e manutenzione reti: Anas al lavoro lungo la statale 20 [VIDEO]

Anas ha recentemente eseguito la sistemazione dei versanti lungo la statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roya” per un tratto di circa 1 km tra Robilante e Vernante, in provincia di Cuneo. Il disgaggio degli ammassi rocciosi instabili è stato preceduto dall’ispezione delle pendici. Inoltre, è stata eseguita la manutenzione delle reti in aderenza.

Guarda il video:

Le operazioni sono state condotte inizialmente sulla parte più alta del versante. I tecnici hanno eseguito i disgaggi a quote progressivamente inferiori fino ad arrivare in prossimità della carreggiata.

Per consentire l’esecuzione delle operazioni in sicurezza sono state effettuate brevi chiusure al traffico durante le fasi di distacco controllato delle rocce.