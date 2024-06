Scontro tra due furgoni sulla Statale 28 a Mondovì: strada chiusa agli "Sciolli"

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Mondovì è intervenuta poco dopo le ore 13.30 di oggi, giovedì 13 giugno, per un incidente stradale che ha visto coinvolti due furgoni, andati a scontrarsi mentre percorrevano la Strada Statale 28 all'entrata di Mondovì, vicino alla cantoniera in località Sciolli.

Ad avere la peggio uno dei due conducenti, rimasto incastrato con una gamba tra il volante e il sedile del mezzo. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che lo hanno poi affidato alla cure dei sanitari del 118.



Sul posto anche i Carabinieri, la Polizia Locale di Mondovì e i tecnici Anas per ripristinare il guardrail e rimettere in sicurezza il tratto stradale.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati la strada è stata momentaneamente chiusa. Si segnalano quindi possibili deviazioni al traffico, oltre a code e rallentamenti.