Il Pos della discordia: “Costi di utilizzo delle carte azzerano i margini di guadagno su alcuni prodotti”

“Il problema della moneta elettronica non sono le sanzioni, ma le commissioni”.

“Stiamo perdendo tempo a discutere di queste cose. Da sempre pensiamo che una maggiore diffusione ed utilizzo delle carte di credito e debito sia opportuna ed utile” , ribatte il vicepresidente provinciale Mauro Botta , che ricorda come: “Anche nel gestire il contante ci sono costi, anche se non immediatamente visibili: dal rischio rapine alla necessità di assicurazioni e sistemi di sicurezza e poi il problema delle banconote false. Per questo, i POS sono stati adottati dalle imprese anche senza sanzioni e il pagamento delle commissioni deve essere parametrato a quelli degli altri Paesi europei”.

Anche in Granda, complice la pandemia, in meno di sei anni il numero di Pos sono raddoppiati, così come le transazioni in moneta elettronica che sono esplose negli ultimi due anni.

“Un boom - prosegue il direttore dal Bono - che ha dei costi notevoli per gli esercenti fra commissioni e acquisto/comodato del dispositivo. Per questo Confesercenti chiede, in particolare per alcune categorie, l’azzeramento delle commissioni sui piccoli pagamenti. Modernizziamo la rete, dotiamo tutti di POS e a lettura veloce contactless. Anche per quanto ci riguarda, riteniamo giusto che chi vuole pagare con la carta di credito lo possa fare. Ma fino a che non si saranno compensazioni con i costi delle commissioni, non si può chiedere di accettare i pagamenti via POS e rimetterci”.