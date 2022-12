Al Punto Meet di Cuneo due appuntamenti con "Cultura 0-6: crescere con cura"

Cultura 0-6: crescere con cura, insieme a Nati per Leggere Cuneo e al Punto Meet inaugurano un nuovo calendario di letture presso il Polo di integrazione, accoglienza, orientamento e solidarietà di Cuneo.

Nuovi spazi e nuove occasioni per portare la lettura ad alta voce e la magia delle storie a tante famiglie italiane e straniere in un’ottica di integrazione e di promozione della cittadinanza.

La Biblioteca 0-18 insieme a Nati per Leggere Cuneo, propone due appuntamenti di lettura/laboratorio per genitori e bimbi dai 3 ai 6 anni.

Il primo è per martedì 6 dicembre, alle ore 17 con "IN VIAGGIO".

Ci sono viaggi che con una matita viola in mano possono portarti lontano lontano… Viaggi dove ci si sente un po’ spaesati. Viaggi di scoperte e incontri. Viaggi rocamboleschi, lunghi e corti. Viaggi, viaggi e ancora viaggi, tra storie fatte di immagini e parole. Per non dimenticare che viaggiare fa rima con sognare! Letture animate a cura di Noau – officina culturale

Secondo appuntamento venerdì 16 dicembre, sempre alle 17, con "Storie per immaginare il Natale!"

Natale sta arrivando e… Un gatto e un topo hanno deciso di scrivere ciascuno la propria lista di ciò che non può mancare per rendere il Natale una festa memorabile, una bambina, Noelle, desidera che la notte porti una bella nevicata… E dimmi, per te, c’è qualcosa che proprio non dovrebbe mancare a Natale o che vorresti veder accadere? Piccolo viaggio tra parole e immagini che ci parlano di attese, di incontri, di amicizie, di strade da percorrere insieme. Letture animate a cura di Noau – officina culturale.

Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti e non è prevista prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: bibliotecazerodiciotto.eventbrite.it.