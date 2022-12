Pomeriggio di controlli della velocità posti in essere dal Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale nella frazione di Cerialdo.

In particolare le pattuglie hanno programmato, in orari diversi, due posti di controllo in via Passatore per il contrasto della guida in stato di ebbrezza e dell'alta velocità.

Continueranno, nei prossimi giorni, i posti di controllo e le perlustrazioni del territorio con particolare riguardo alle frazioni cittadine.