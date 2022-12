A Borgo San Dalmazzo è arrivata la 453^ Fiera Fredda [FOTO]

Sindaci delle valli, rappresentanti di Governo, Regione e Provincia. Ma anche tanti borgarini si sono riuniti nell'Auditorium per dare il via alla 453^ Fiera Fredda oggi pomeriggio, venerdì 2 dicembre.



In prima fila il senatore Giorgio Maria Bergesio, le deputate Chiara Gribaudo e Monica Ciaburro, il presidente della Provincia Luca Robaldo, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero con il vice Luca Serale e gli assessori Sara Tomatis e Valter Fantino, il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, il presidente della Fondazione CRC Ezio Raviola e i sindaci delle Valli Vermenagna Gesso e Stura.



Roberta Robbione, alla sua prima Fiera da sindaca, ha aperto emozionata con un discorso carico di ricordi: "Un bambino o una bambina di Borgo non possono che crescere con il mito della Fiera Fredda, prima in passeggiata coi nonni e i genitori. Poi il primo giro da soli con gli amici, col moroso o la morosa di turno, e infine ancora in famiglia. E quando si inizia a lavorare, cadesse il mondo, si prende ferie. I miei ricordi? La prima Fiera con la mia bimba di un mese nel marsupio, e quella con il mio bimbo a comprare la statuina nuova da mettere nel presepe perché a Borgo il presepe si fa il 5 di dicembre. Quando arriva la Fiera Fredda è tutto un fermento. Palazzo Bertello si veste a festa. È tutto un ritrovarsi e fare comunità".



Il presidente della Regione Alberto Cirio, accompagnato dai consiglieri Paolo Bongioanni, Franco Graglia, Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso: "Ho apprezzato il discorso intimo della sindaca che svela una profonda identità culturale e territoriale. In una lumaca c'è tanta cultura quanta c'è n'è in un'opera d'arte antica. Poi sono momenti promozionali importanti".



L'assessore alle Manifestazioni Fabio Armando ha consegnato una pergamena ai volontari dell'Ente Fiera, dell'Aib, ai ragazzi della Consulta Giovanile e all'associazione Amici di Borgo Nuovo: "Questo è un momento di festa. Grazie alla macchina organizzativa e ai volontari. Senza di loro niente sarebbe possibile".



Sul palco il presidente Atl del Cuneese Mauro Bernardi, il presidente Ente Fiera Fabrizio Massa, la direttrice di CNA Patrizia Dalmasso, il presidente di Confartigianato Piemonte Giorgio Felici e il direttore di Confcommercio Cuneo Marco Manfrinato.



La Fiera Fredda terrà banco a Palazzo Bertello fino al 5 dicembre, giornata clou con il mercato tradizionale per le vie del centro. Ricco il programma. Per consultarlo CLICCA QUI.



