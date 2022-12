A Feisoglio il 5 dicembre una mattinata solidale al mercato di piazza XX Settembre

Dicembre nel segno dell’atmosfera natalizia. A Feisoglio la mattina del 5 dicembre iniziano le diverse proposte a sfondo benefico. Durante il mercato settimanale in piazza XX Settembre, sarà presente il tradizionale banchetto dell’Associazione Alpini che proporrà a 15 euro il panettone o il pandoro Maina con, in regalo, il calendario realizzato da Francesca Semeraro, per l'anniversario dei 100 anni di fondazione della Sezione Ana di Cuneo.



La Croce Rossa, comitato locale di Monesiglio, metterà a disposizione i suoi panettoni glassati Albertengo (14 Euro), insieme alle bottiglie di nebbiolo o Barbera di Cascina Cà Rossa (12 Euro). Per chi vorrà entrambi l’offerta è di 25 Euro.



L’Associazione Italiana contro le Leucemie prenderà ordinativi al 347.7259407 per le proprie stelle di Natale (la pianta, la stella di cioccolato fondente, la stella di cioccolato al latte, tutte a 12 Euro) in relazione all’iniziativa nazionale “Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella” in programma dall’8 all’11 dicembre. Una mattinata importante a livello solidale dove c’è l’imbarazzo della scelta.