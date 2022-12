Dal 7 al 18 dicembre Matteo Felloni in mostra all'Open Baladin di Cuneo

Matteo nasce a Bologna nel 1976 dove, nel 1996, consegue il diploma di “Maestro d’ Arte applicata” presso l’ Istituto Statale d’ Arte.

Dopo gli studi intraprende una promettente carriera come progettista d’interni e, parallelamente, cresce la sua passione per il disegno e per le arti visive.

Matteo inizia a creare davvero, spinto dall’esigenza di sperimentare tecniche diverse. Le sue opere spaziano da colorati disegni in pittura acrilica aerografata, a più essenziali chine black&white. Usa il pennello o la matita a seconda dell’ispirazione che lo guida.

Dopo aver sperimentato diverse tecniche e stili nel 2003 approda al fumetto, che abbandona definitivamente nel 2009 per dedicarsi ad un disegno più affine al realismo. Prima la matita e, poi, il grande amore, la grande sfida: la penna biro. La produzione diviene intensa, Matteo partecipa a diverse mostre collettive ed è sempre più presente sul territorio bolognese con le sue esposizioni individuali.

Tra l’artista e la penna biro nasce una grande intesa. Una strana love story. Così come sono singolari e mai banali le storie che racconta attraverso i volti che ritrae. Volti comuni, che parlano di vite mai comuni, sempre intense, profonde, curiose. Eppur fantasiose, un po’ folli e un po’ serie.

La mostra sarà inaugurata in occasione dell'evento “Aspettando IllumiNatale” del 7 Dicembre e sarà visitabile fino a domenica 18 negli orari di apertura del locale.

Per maggiori informazioni sull'artista: https://matteofelloni.com/