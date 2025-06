“Cuore in Musica”: a Bene Vagienna omaggio a Pino Daniele

Sabato 21 giugno, a Bene Vagienna, dopo il successo ottenuto a Savigliano nel mese di gennaio, Cuore in Mente ripropone un nuovo concerto che si terrà alle ore 21 nella cornice del Castello Medioevale dei Conti Costa a Bene Vagienna.

Ad esibirsi la band “Neri a Metà”, composta da musicisti della Granda il cui nome si richiama al famoso Album Nero a Metà che l'artista tenne nel 1980. Quest’anno vengono celebrati i 10 anni dalla morte, per infarto del grande Pino Daniele, la cui straordinaria capacità di innovare continuamente il panorama musicale, sapendo mescolare abilmente il rock e il blues con la tradizione musicale napoletana che venne chiamata "sound napoletano" che la band “Neri a Metà” ne propone la fedele interpretazione.

“Cuore in Musica” è promosso da Cuore in Mente, un'associazione impegnata nella prevenzione delle malattie neuro-cardiovascolari, che attraverso questo nuovo concerto intende richiamare l'attenzione sull’importanza di una risposta tempestiva in caso di infarto, sottolineando la necessità di contattare immediatamente il 118. In tale contesto, il concerto viene idealmente associato alla prematura scomparsa di Pino Daniele, avvenuta nel gennaio 2015 all’età di soli 59 anni a causa di un infarto. La vicenda fu al centro di numerose polemiche: l’artista, infatti, scelse di essere trasportato presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma, più distante, anziché recarsi al più vicino ospedale di Grosseto. Una decisione che, secondo alcuni, potrebbe aver inciso negativamente sull’esito dell’emergenza.

I biglietti, disponibili, per il concerto sono in vendita tutti i giorni, escluso il mercoledì, presso Caffè Portici piazza Botero, 17 Bene Vagienna, o tramite Satispay dalle ore 17,00 alle ore 20,00 telefonando al Signor Vito al numero 370 3753836.

Per info: tel. 335 6534499