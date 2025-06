Il libro “Cuneesi per sempre” fa tappa a Pagno in un viaggio tra emozioni e storia

Continua il tour nelle vallate del Saluzzese per la presentazione del volume "Cuneesi per sempre" (Edizioni della Sera).

Il prossimo incontro è oggi (sabato 7 giugno) alle 16,30 a Pagno, nella sede del “Salotto della Valle Bronda”, in via Caduti della Liberazione 8.

A condurre l’evento sarà Angela Delgrosso, curatrice della raccolta che riunisce venti racconti firmati da autori diversi, accomunati dall’amore per Cuneo, città del cuore.

Il volume, sottotitolato “Viaggio emozionale nel cuore di Cuneo”, accompagna il lettore attraverso scorci autentici della città: i portici bassi di via Roma, quelli infiniti di corso Nizza, l’ampia piazza Galimberti, il vivace mercato del martedì, le gelaterie e pasticcerie celebri per i cuneesi al rhum.

Cuneo viene raccontata non solo per l’aneddoto che lega Totò al suo servizio militare, ma per il valore storico e culturale che ha saputo esprimere nel tempo, contribuendo al patrimonio del nostro Paese.

Alla presentazione interverranno la giornalista del Tg3 Camilla Nata, l’attore Max Mao, le cantanti Sabina Nata e Ida Apostolo, e il chitarrista Daniele Quaresima.

A chiudere l’incontro, un rinfresco curato dallo chef Marco del ristorante Casa Pellico di Saluzzo.

Il ricavato delle vendite del libro sarà devoluto all’associazione Karibu di Costigliole, impegnata in progetti solidali.

L’iniziativa, ad ingresso libero, si svolge con il patrocinio dei Comuni della Valle Bronda.