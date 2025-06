Cuneo, tornano gli aperitivi al tramonto in Torre Civica

L’offerta della Torre Civica di Cuneo si arricchisce di nuovi e piacevoli appuntamenti per tutto il mese di giugno, luglio e agosto. A partire da venerdì 13 giugno infatti, le aperture serali del venerdì, dalle 18:00 alle 21:00, saranno dedicate agli aperitivi in Torre. Alla visita guidata del monumento simbolo della Città, già fruibile nel corso delle aperture tradizionali, sarà abbinato l’aperitivo in balconata, godendo della suggestiva vista su Cuneo e sulle sue montagne al tramonto.

Il biglietto d’ingresso, al costo di 15 euro (13 euro il ridotto), includerà un aperitivo alcolico o analcolico, una selezione di stuzzichini e la visita guidata alla Torre Civica. L’esperienza avrà durata di un’ora, con ingresso alle 18, alle 19 o alle 20.

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 16:00 del giorno precedente, contattando il numero 334 3508518 o scrivendo all'indirizzo email torrecivicacuneo@itur.it.

Per i mesi di luglio ed agosto l’appuntamento raddoppia: oltre al venerdì anche il giovedì sarà possibile abbinare l’aperitivo alla visita della Torre Civica sempre in orario serale 18 - 21. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti su questi e tutti gli altri eventi, vi invitiamo a visitare e seguire i canali social ufficiali della Torre Civica (Facebook: @Torre Civica di Cuneo / Instagram: @torrecivica_cuneo).