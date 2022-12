Il sindaco di Busca Marco Gallo ha aderito ad Azione

Continua la crescita di Azione in provincia di Cuneo, ha infatti aderito ad Azione il sindaco di Busca Marco Gallo, presidente del Bim Varaita e presidente dei sindaci dell'ASL Cn1.

Il primo cittadino buschese dichiara: "Condivido pienamente il manifesto ed i valori di Azione. Tra questi ritengo importante non frammentare ulteriormente il nostro sistema politico, ma piuttosto lavorare per l’unità e il rinnovamento delle forze liberali e democratiche. Lo stato va rafforzato prima di tutto nelle sue funzioni fondamentali: scuola, sanità, sicurezza e giustizia. Oggi non abbiamo tanto bisogno di sovranismo e populismo, ma soprattutto di serietà, coerenza e pragmatismo. Azione è in crescita anche nella nostra provincia e sta incontrando il consenso di tanti amministratori che stimo ed apprezzo. Insieme si può lavorare seriamente e proficuamente per il nostro territorio".

Il deputato e vicesegretario di Azione Enrico Costa dichiara: “Sono molto contento dell'adesione di Marco Gallo, un amministratore stimato e capace che ha dimostrato nel corso degli anni una grande competenza. Questo ingresso accrescerà certamente la componente politica di Azione e siamo convinti che attraverso il suo dinamismo e le sue capacità potremmo coinvolgere tanti ulteriori amministratori che si stanno avvicinando al nostro percorso politico.”

Il segretario provinciale di Azione, Andrea Vassallo, dichiara: “L’adesione di Marco al nostro progetto politico è per me, come per tutta la nostra comunità, motivo di grande orgoglio. Marco è un amministratore estremamente capace: lo dimostra il suo lavoro di primo cittadino, che svolge con grande competenza dal 2014, e le innumerevoli attività che negli anni ha portato avanti a favore della sua cittadinanza. Questa e le altre numerose adesioni di amministratori locali che si sono susseguite nelle ultime settimane ci confermano che le nostre proposte trovano apprezzamento da parte di chi, in prima linea, si trova a rappresentare il primo volto dello Stato”.

Pietro Danna, consigliere provinciale e responsabile Enti locali di Granda in Azione, dichiara: "Accolgo con entusiasmo la adesione dell’amico Marco Gallo al nostro movimento: le sue capacità amministrative sono note a tutti, così come la sua esperienza ed il fatto che vanta forti relazioni con molti amministratori locali del suo territorio: ritengo che la sua adesione porterà un contributo notevole nell’ottica di un sempre più forte radicamento territoriale di Azione”.