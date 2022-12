Più di 3milioni di euro per l'adeguamento sismico all'Eula Arimondi di Savigliano e al De Amicis di Cuneo

La Provincia ha aggiudicato definitivamente i lavori per l’adeguamento sismico di due edifici scolastici che ospitano rispettivamente l’Istituto superiore “Eula-Arimondi” di Savigliano e l’Istituto Magistrale “De Amicis” di Cuneo per un totale di 3.320.762 milioni di euro che sarà finanziato dall’Unione Europea “Next Generation Eu”.

Per la scuola di Savigliano è stata individuata, come soggetto aggiudicatario, la ditta Ediltortora di Torino per un importo netto contrattuale di 1.912.386 euro comprensivo di oneri relativi alla sicurezza e al netto dell’Iva.

Alla procedura negoziata telematica tramite piattaforma di e-procurement dell’ente sono stati invitati dieci operatori economici e sei di questi hanno presentato un’offerta valida entro la scadenza. La ditta Ediltortora ha offerto un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara pari al 9.213%.

L’Istituto di Cuneo, invece, vedrà all’opera la ditta Ediltre Costruzioni di Fossano per un intervento di 1.408.376 euro comprensivo di oneri relativi alla sicurezza e al netto dell’Iva. Degli 11 operatori economici invitati, quattro hanno presentato offerta entro la scadenza e la ditta Ediltre Costruzioni ha offerto un ribasso percentuale del 18.33%. In entrambi i casi sono in corso i controlli per i requisiti del soggetto miglior offerente, oltre agli obblighi relativi alla normativa antimafia.

Il presidente della Provincia Luca Robaldo e il consigliere con delega all’edilizia scolastica Davide Sannazzaro esprimono “soddisfazione per queste due aggiudicazioni, che permettono di progredire ulteriormente nell’iter che porterà all’adeguamento sismico dei due edifici scolastici coinvolti”.