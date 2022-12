Coralie, un atelier artigianale arriva nella storica via di Saluzzo

Monica Tivano del marchio Coralie nello spazio aperto in Salita al Castello

Come un colpo d’occhio ha acceso la prima parte della storica Salita a Castello, a due passi dall’omonima piazza.

Da ieri sabato 3 dicembre, nel contesto più affascinante dell’ex capitale del Marchesato, è entrato il nuovo atelier Coralie di Monica Tivano, couturier scarnafigese, titolare del brand presentato con la collezione autunno inverno nel giardino di Villa Radicati, il settembre scorso.

Nel nuovo piccolo salotto, armonizzato con gli edifici storici della via, espone la sua “galleria di abiti” nell’allestimento creato da Chloe Officina del Fiore ed AcB Eventi.

“L'abito è l’eco di se stessi, in simbiosi con la parte più profonda di noi, che sono le emozioni e le sensazioni, e con quella esterna, integrando ed esaltando la natura ed i suoi elementi."

Racconta di sé la designer, una formazione in modellismo ed esperienze nel settore moda, laboratorio e atelier propri a Scarnafigi. Linee morbide, la semplicità è il punto di forza, “ma quella che rende unica”.

Palette colori sui toni dell’autunno, accesa dal bianco, con una mini capsule di abiti più estrosi particolari “che rispecchiamo la mia personalità“.

Tanta lana, velluto, lana cotta, bouclé e per la sera e leste broccati, tulle, seta Sono abiti per tanti tipi di donne, "non voglio creare disuguaglianze nelle forme ma forme adattabili alle fisicità".

Dopo il debutto, nel centro storico che da tempo attende attività e aperture, facendo da apripista l’atelier aprirà nei fine settimana di dicembre, il sabato e la domenica, aperto giovedì 8 dicembre e su appuntamento al numero 375 6369488 .

www.coralieitalia.com