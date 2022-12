"L'importanza di mettersi in cammino", una serata nel salone parrocchiale di Murazzo di Fossano martedì 6 dicembre

Martedì 6 Dicembre alle ore 20.45 presso il Salone Parrocchiale di Murazzo é stata organizzata la serata dal titolo "L'importanza di mettersi in cammino", in collaborazione con Cascina Pensionato e Associazione OdV Il cammino di Sant'Anna.

"Un cammino del corpo e dell’anima.

Questo è il viaggio che l’autore intraprende dopo una decisione che lo sconvolge nel profondo e che per essere compiuto necessita di tutte le forze positive che la vita può offrire: le relazioni affettive, i ricordi importanti, le passioni sportive, la natura che lo circonda, la fede.

Sono questi gli aiuti che lo sospingono quando la mente e il fisico non riescono più a sorreggerlo in un percorso che lo porterà a rivedere l’alba e la luce di un nuovo giorno, forte di una speranza e un ritrovato orizzonte dove tendere lo sguardo. Un racconto coinvolgente da leggere tutto d’un fiato, proprio come fare una camminata.

Una storia comune di una persona comune, in cui tutti possiamo immedesimarci per trarre incoraggiamento e forza nei momenti difficili, ma anche piacevoli della nostra vita. Buona lettura."