Flash mob sulle note di "Dove di balla" per 1000 studenti del Soleri Bertoni di Saluzzo

Venerdì 2 dicembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità (che si celebra il 3 dicembre), gli studenti del Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo si sono prodotti in un gigantesco flash mob andato in scena nel cortile dell’ex Caserma Mario Musso.

Sulle note di “Dove si balla”, portato al successo a Sanremo 2022 da Dargen D’Amico, oltre 1000 studenti, insieme a Special Olympics, si sono stretti attorno al gruppo dei ragazzi disabili in un coinvolgente e coloratissimo ballo di gruppo.

A guidare questo esercito in maglia rossa, il corpo di ballo dell’Istituto, seguito e curato dalla docente Marta Campanella (coadiuvata da Alessandra Fasano).

Ricordiamo che la giornata dei diritti delle persone con disabilità venne istituita nel 1992 dall’Onu per sensibilizzare sul tema della diversità e del suo valore, dei diritti inalienabili di ogni essere umano, indipendentemente dalla condizione fisica, psichica, sensoriale e sociale.

Nelle prossime ore il flash mob sarà disponibile on-line, diventando così un autentico “dono di Natale” da parte degli studenti saluzzesi.