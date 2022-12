Bra, consegnati i riconoscimenti dell'Unione Veterani dello Sport

Si è svolta a Cherasco al Golf Club Le Chiocciole in un apprezzato simposio di fine anno, il tradizionale ritrovo dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione "Angiolina Costantino" di Bra capitanato dal Presidente Giuseppe Gandino, che ha fortemente voluto far vivere un momento particolare e quanto mai significativo utile non solo al tradizionale scambio degli auguri per le prossime festività, ma per riconoscere e dar rilievo a quelle eccellenze che hanno saputo esser d'esempio ai giovani con azioni sociali in contesti sportivi dall'indubbio valore comunitario.

Ecco allora che Antonio Carnebianca, Sergio Provera e Giancarlo Scarzello son stati a lungo applauditi per il premio "Nozze d'Oro e d'Argento con lo Sport" a loro assegnato dalla Sezione UNVS "Giagnoni" di Pisa.